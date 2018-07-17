Гашек: Эмери слишком любил свободу и многим был недоволен, но мы с ним ладили

Легендарный вратарь Доминик Гашек поделился воспоминаниями о голкипере Рэе Эмери. 35-летний Эмери два дня назад погиб во время купания в озере.



«У меня никогда не было с ним проблем, мы хорошо ладили. Эмери отлично заменил меня в „Оттаве“, когда я получил тяжёлую травму. Он был молодым и непосредственным парнем, которого многое вокруг не устраивало. У него нередко возникали бытовые проблемы. В частности, несколько раз он ругался на контроле с сотрудниками аэропорта.



Он был темнокожим, это было непривычно для некоторых партнёров. К тренировкам он относился тщательно, за всё время опоздав только пару раз из-за пробок. Да, порой он слишком любил свободу, но не вмешивал в это излишний алкоголь или наркотики. Но его образ жизни помешал ему провести долгую и яркую карьеру», — цитирует Гашева Isport.cz.

Утонул в озере. Погиб бывший вратарь «Атланта» Рэй Эмери Он дрался, скандалил, закончив жизнь и карьеру не до срока.