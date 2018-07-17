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Голкипер Джон Гиллис подписал новый контракт с «Калгари»

Голкипер Джон Гиллис подписал новый контракт с «Калгари»
Хоккей / НХЛ

Клуб НХЛ «Калгари Флэймз» заключил новый контракт с голкипером Джоном Гиллисом, информирует Sportsnet. Соглашение с 24-летним игроком подписано на два сезона, первый год контракта будет двусторонним, второй — односторонним. Средняя зарплата Гиллиса за сезон составит $ 750 тыс.

В регулярном чемпионате сезона-2017/18 голкипер принял участие в 11 матчах, одержав три победы при коэффициенте надёжности 2,88 и проценте отражённых бросков 89,6.

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