Титов: давайте будем реалистами, сначала «Трактору» нужно попасть в плей-офф

Главный тренер челябинского «Трактора» Герман Титов рассказал о подготовке команды к новому сезону.



«Видно, что ребята отдыхали качественно, так как они все пришли в хорошей функциональной готовности. Конечно, сейчас тяжёлый период, потому что мы закладываем фундамент на сезон, а это основа всего хоккея. Даже когда я был игроком, хоккеисты никогда не были довольны тренинг-кэмпами. Это всегда был очень трудный этап. Но ребята не плачут, работают. Всё хорошо.



Цели? Давайте будем реалистами. Все команды вначале ставят цель попасть в плей-офф. У нас также стоит цель попасть в плей-офф, а потом уже двигаться вперёд. Конечно, Челябинск задрал высокую планку, и результата легче добиться, чем поддерживать его. Поэтому в этом году будет намного сложнее, все команды станут играть с другой мотивацией. Раньше выходили играть просто с «Трактором», а сейчас — с бронзовым призёром. Но мы все это понимаем. Я и ребятам сказал на первом собрании, что они сделали очень приятно всем челябинским болельщикам, но жизнь на этом не заканчивается и нужно двигаться дальше и работать, чтобы поддержать этот результат.



Хоккей сейчас быстрый, и должна быть хорошая физическая готовность. Все команды, которые я тренировал — «Кузня», «Спартак», «Авангард», — были физически готовы, и каждый матч мы держали удар 60 минут. Да, результат был не тот, но мастерству, как забивать голы, не научишь», — цитирует Титова сайт болельщиков «Трактора».

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