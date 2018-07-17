«Рейнджерс» заключили новый контракт с Веси на $ 4,5 млн

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» подписал новый контракт с нападающим Джимми Веси, информирует официальный сайт команды. 25-летний хоккеист, ранее планировавший получить новый контракт через арбитраж, подписал соглашение на два сезона с годовой зарплатой $ 2,275 млн в год.



Нападающий пришёл в «Рейнджерс» из студенческого хоккея, где выступал до 23 лет. В регулярном чемпионате сезона-2017/18 Веси сыграл в 79 матчах, заработав 28 (17+11) баллов при показателе полезности «-18» и 20 минутах штрафного времени.



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