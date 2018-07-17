Тэллон — о конфликте Хоффмана и Карлссона: всё должно оставаться в прошлом

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйв Тэллон прокомментировал обмен с «Сан-Хосе Шаркс», в результате которого к команде присоединился нападающий Майк Хоффман.



«Конфликт девушки Хоффмана с семьёй защитника „Оттавы“ Эрика Карлссона? Все вместе мы обсудили, что всё, что было в прошлом, должно там и остаться. Мы говорили о том, что Хоффман сделает нас сильнее. Наша команда стала ближе к статусу претендента», — приводит слова Тэллона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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