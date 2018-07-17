В тренерский штаб «Рейнджерс» вошли два новых специалиста

В тренерский штаб клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» вошли два новых специалиста — Дэвид Оливер и Грег Браун, информирует официальный сайт команды. Оливер и Браун присоединились к тренерскому штабу Дэвида Куинна, в который уже вошёл Линди Рафф.



47-летний Оливер 11 лет трудился в «Колорадо Эвеланш». С 2014 года он занимал должность директора по развитию игроков.



50-летний Браун шесть лет работал ассистентом главного тренера команды Университета Бостона.