«Вегас» заключил новый контракт с нападающим Носеком

Нападающий Томаш Носек договорился о подписании нового контракта с «Вегас Голден Найтс», информирует журналист Рено Лавуа. Игрок заключил односторонний контракт сроком на один сезон с окладом $ 963 тыс.

В минувшем регулярном чемпионате сезона-2017/18 форвард принял участие в 67 встречах, записав в актив 15 (7+8) очков при показателе полезности «-2» и 2 минутах штрафного времени. В розыгрыше Кубка Стэнли Носек провёл 17 матчей, заработав 6 (4+2) баллов при показателе полезности «+5».

В 2012 году Носек был капитаном сборной Чехии на молодёжном чемпионате мира и сделал одну результативную передачу в шести играх.