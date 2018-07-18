«Нью-Джерси» заключил контракт с бывшим форвардом минского «Динамо» Шаранговичем

«Нью-Джерси Дэвилз» подписал трёхлетний контракт новичка с белорусским форвардом Егором Шаранговичем, информирует «твиттер» агентства Дэна Мильштейна.

В минувшем сезоне Шарангович выступал в Континентальной хоккейной лиге за минское «Динамо» и набрал 12 (4+8) очков в 47 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-5». Это был дебютный сезон для нападающего в КХЛ.

Также хоккеист выступил на чемпионатах мира за молодёжную и взрослую сборные Беларуси. На ЧМ-2018 форвард сделал 1 результативную передачу в 7 матчах.

20-летний игрок был выбран «Девилз» под общим 141-м номером в пятом раунде драфта НХЛ-2018.