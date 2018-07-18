Симмондс — о смерти Эмери: мир слишком рано потерял настоящего бойца

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Уэйн Симмондс поделился воспоминаниями о голкипере Рэе Эмери. 35-летний канадский вратарь погиб, утонув в озере Онтарио близ города Гамильтон, откуда он был родом.

«Я проснулся утром, надеясь что это ужасный сон, но, к сожалению, это не так. Мир слишком рано потерял ещё одного настоящего бойца. Дядя Рэй, всем, кто имел удовольствие и честь сражаться с вами на льду каждую ночь, будет вас не хватать», — написал Симмондс в своём «твиттере».

Эмери и Симмондс играли вместе за «Флайерз» в течение нескольких сезонов.