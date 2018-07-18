На просмотре в «Адмирале» находятся 18 игроков

Хоккейный клуб «Адмирал» заключил пробные контракты с 18 игроками, информирует официальный сайт клуба.

Голкипер Владислав Насонов:

21-летний вратарь сезон-2017/18 пропустил. В сезоне-2016/17 защищал ворота «Амурских Тигров».

Голкипер Егор Оселедец:

25-летний вратарь начинал минувший сезон в клубе ВХЛ ЦСК ВВС, а заканчивал в «Ростове».

Защитник Егор Антропов:

25-летний игрок обороны в сезоне 2013/14 уже играл за «Адмирал», в 54 матчах забросил 4 шайбы и сделал 9 голевых передач. Всего в КХЛ провёл 91 встречу. Также выступал за «Нефтехимик», «Северсталь», «Витязь».

Защитник Александр Гребенюк:

26-летний защитник в минувшем сезоне выступал в ВХЛ за клуб «Ценг Тоу», опыта игры в КХЛ не имеет.

Защитник Михаил Патрикеев:

22-летний игрок обороны минувший сезон отыграл в ВХЛ за ЦСК ВВС и «Чэн Тоу».

Защитник Антон Сизов:

22-летний игрок обороны последние три сезона провёл в «Северстали», где в минувшем чемпионате забросил 1 шайбу и сделал 4 результативные передачи в 37 матчах «регулярки».

Защитник Марк Скутар:

24-летний защитник в сезоне-2016/17 уже был в составе «Адмирала», но провёл всего два матча и вернулся в новокузнецкий «Металлург», цвета которого защищал в минувшем чемпионате ВХЛ.

Защитник Тимур Таратунин:

22-летний игрок весь минувший сезон провёл в ЦСК ВВС.

Защитник Роман Таталин:

25-летний игрок обороны минувший сезон отыграл в ВХЛ за красноярский «Сокол». В КХЛ провел 93 встречи, выступая за «Витязь», «Спартак» и новокузнецкий «Металлург».

Защитник Михаил Юзеев:

22-летний защитник минувший сезон провел в клубе ВХЛ «Спутник» из Нижнего Тагила. Опыта игры в КХЛ не имеет.

Нападающий Антон Берлёв:

24-летний нападающий последние два сезона провел в составе питерского «Динамо» в ВХЛ. За это время в 128 матчах форвард набрал 72 (25+47) очка.

Нападающий Александр Васильев:

29-летний форвард сыграл в КХЛ 223 игры, забросил 38 шайб, сделал 52 голевые передачи. Защищал цвета шести клубов: «Витязь», «Атлант», «Металлург» Нк, «Донбасс», «Спартак» и «Торпедо». Прошлый сезон выступал в ВХЛ за «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» – 36 (13+23) очков за 43 встречи.

Нападающий Илья Зиновьев:

22-летний нападающий сыграл 58 матчей в КХЛ за челябинский «Трактор», а в прошлом сезоне выступал в «Челмете» в ВХЛ.

Нападающий Денис Ковалёв:

24-летний форвард в сезоне-2017/18 не набрал очков в пяти матчах регулярного чемпионата за «Адмирал».

Нападающий Евгений Орлов:

27-летний форвард уже был во Владивостоке, проходил сборы перед сезоном 2015/16, но в состав не пробился. В КХЛ сыграл 238 игр, набрал 48 (25+23) очков. В прошлом чемпионате выступал за «Спартак» в КХЛ и «Химик» в ВХЛ.

Нападающий Никита Попов:

22-летний форвард в сезоне-2017/18 защищал цвета клуба ВХЛ-Б ХК «Тамбов» и ЦСК ВВС в ВХЛ.

Нападающий Николай Складниченко:

24-летний форвард в своей карьере провёл 55 матчей в КХЛ, выступая за новокузнецкий «Металлург», «Амур» и «Спартак». Минувший сезон провёл в ВХЛ, защищая цвета курганского «Зауралья».

Нападающий Александр Федосеев:

26-летний нападающий в минувшем чемпионате выступал в ВХЛ за «Буран» из Воронежа. В КХЛ сыграл 91 встречу за ЦСКА, «Витязь» и «Северсталь».