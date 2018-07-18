Санников — об уходе из «Сибири»: я как будто в стену упёрся

Нападающий «Локомотива» Степан Санников рассказал о причинах ухода из «Сибири» после 10 лет, проведённых в новосибирском клубе.

«Постараюсь объяснить. Я провёл в «Сибири» почти десять лет, мы выигрывали медали, из этого клуба я попал в сборную и принял участие в чемпионате мира. Но последние год-два мне показалось, что я остановился в развитии, как будто в стену упёрся. Мне нужно было сменить обстановку, а тут появился вариант с «Локомотивом». Я знаю Дмитрия Квартальнова, работал с ним. И мне кажется, что там в моей карьере что-то изменится.

Финансовый мотив перехода? Это был один из факторов, но не самый главный. Я играл за сборную страны, но в последние годы меня не приглашают в национальную команду. Очень хочется это изменить.

Болельщики в Новосибирске меня любили? Согласен. И я их люблю. После этого сезона мне вручили статуэтку на память. Там ситуация забавная была. Поклонники клуба договорились с моей женой о месте, я ничего не знал. Приезжаем в торговый центр, я планировал просто пообедать, поднимаемся на четвёртый этаж, а там много людей, и они начинают скандировать моё имя. Сначала смутился, испугался, хотел сбежать. Очень приятно», — цитирует Санникова официальный сайт КХЛ.