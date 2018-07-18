Бывший вратарь «Авангарда» и «Сибири» стал начальником «Сарыарки»

Воспитанник усть-каменогорской школы хоккея Алексей Кузнецов назначен на должность начальника «Сарыарки», сообщает официальный сайт клуба.

В 2016 году Кузнецов завершил игровую карьеру и перешёл на тренерскую должность в астанинский «Барыс», где занимался работой с вратарями.

В качестве игрока Кузнецов выступал за «Барыс», «Авангард», «Сибирь», «Амур» и «Югру. Также он играл за сборную Казахстана на двух чемпионатах мира.

Алексей является серебряным призёром чемпионата КХЛ 2012 года в составе омского клуба, а также двукратным чемпионом Казахстана.

В 2012 году окончил Высшую школу тренеров Сибирского государственного университета физической культуры и спорта.