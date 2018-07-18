Скопинцев об уходе из «Динамо»: пребывал в лёгком шоке, настроение было не ахти

Ассистент главного тренера МХК «Крылья Советов» Андрей Скопинцев рассказал о своей тренерской карьере. C 2015 по 2018 год Скопинцев работал тренером защитников в московском «Динамо», в это межсезонье контракт со специалистом не был продлён.

«Лет за пять до окончания игровой карьеры потихонечку стал записывать за тренерами. А когда в ТПС играл в Финляндии, то там Владимир Юрзинов-старший начал меня прощупывать. Я с ним по соседству жил, подвозил до дома, и он постоянно спрашивал меня по игровым и тренировочным моментам: «Как бы тут сделал, как бы в такой ситуации поступил?». Я сам после его вопросов стал задумываться: а почему тренер так поступает, почему именно так делает, а как бы я сделал?

Я когда закончил, то, собственно, с детей и начал. Приходил к младшему брату Сергею на тренировки – он тренером в Новокосино трудился. Смотрел, как он стоит на льду, как рисует на доске упражнения, как разговаривает с детьми. Потом в родной Электростали немножко поработал хоть и гендиректором, но всё равно внутри тренерских дел варился – тяготел к тренерской работе. И как-то Андрей Сафронов позвонил, пригласил к ним в «молодёжку» ХК МВД. Так началась моя карьера тренера. Прочувствовал все лиги. И рад, что мой стаж не прекращается и я в «Крыльях». Оглядываясь назад, понимаю, что на диване было бы тяжело сидеть. А у нас в «Крыльях» работа кипит, живу новой командой.

Как произошло назначение в «Крылья»? Мне позвонил Андрей Потайчук, сказал, что его назначили главным тренером «Крыльев», и он бы хотел видеть меня в своей команде. Как раз в то время известные изменения в «Динамо» произошли, и я остался без работы – настроение не ахти, в шоке лёгком пребывал, поэтому сразу ответ не дал. Но Андрей Саныч настоял: хватит дома, говорит, сидеть – пошли работать. Так что вывел меня из апатии, и я пошёл работать. Тем более что «Крылья Советов» — не чужая для меня команда», — цитирует Скопинцева официальный сайт МХЛ.