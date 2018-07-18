«Автомобилист» взял на сбор в Чехию 36 игроков

В ночь на 18 июля «Автомобилист» вылетел в Чехию, где в течение двух недель игроки будут тренироваться на базе в городе Хомутов, информирует официальный сайт клуба.

В конце июля клуб проведёт три контрольных матча — с ХК «Пираты» (Хомутов), «Куньлунь Ред Стар» и «Динамо» (Пардубице).

В чешских сборах примут участие 36 игроков:

Вратари:

Леонид Фомин, Якуб Коварж, Владислав Гросс, Владимир Сохатский;

Защитники:

Станислав Егоршев, Кирилл Лямин, Николай Тимашов, Ефим Гуркин, Георгий Мишарин, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Александр Щемеров, Александр Севостьянов, Иван Вишневский, Семён Переляев, Никита Трямкин, Алексей Василевский;

Нападающие:

Денис Еркин, Найджел Доус, Дэн Секстон, Александр Торченюк, Анатолий Голышев, Илья Крикунов, Георгий Белоусов, Франсис Паре, Евгений Чесалин, Виталий Попов, Владимир Кузнецов, Степан Хрипунов, Александр Кучерявенко, Вячеслав Литовченко, Андрей Обидин, Артем Гареев, Егор Миловзоров, Максим Рассейкин, Стефан Да Коста.