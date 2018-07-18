Ждахин: Иванникову по силам вернуться во вратарскую элиту российского хоккея

Главный тренер «Югры» Алексей Ждахин в новом сезоне ВХЛ возлагает большие надежды на голкипера команды Евгения Иванникова и партнёрство с «Авангардом.

«От наших лидеров — Андрея Рычагова, Александра Матерухина, Андрея Алексеева, Евгения Иванникова — будет зависеть многое. Они радуют, работают под нагрузками, без каких-либо ограничений. Я считаю, что, например, для Иванникова этот сезон очень важен. Ему по силам напомнить о себе, вернуться во вратарскую элиту российского хоккея. «Югра» связывает с Иванниковым большие надежды.

Селекция? Как и говорил наш генеральный менеджер, необходим один защитник прежде всего на меньшинство и два-три форварда — центральный и крайний. Причём центр нам нужен не возрастной, в ВХЛ здесь есть определённые лимиты.

Надежды связываем с «Авангардом», у нас с Омском подписан договор о партнёрстве. Когда в этом, а также других клубах КХЛ завершатся тренировочные лагеря, станет ясно, на кого сможем претендовать. Предварительные намётки есть. Там целая плеяда интересных хоккеистов 1997 года рождения, насколько понимаем, не все они в Омске по итогам лагерей смогут получить места в ведущих звеньях. Мы работаем, общаемся. Думаем, усиление у «Югры» будет», — цитирует Ждахина Russia-Hockey.