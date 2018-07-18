Новички «Ак Барса» определились с игровыми номерами

Новички хоккейного клуба «Ак Барс» определились с игровыми номерами на следующий сезон, информирует официальный сайт казанского клуба.

Защитники:

Андрей Педан (3), Даниил Курашов (28);

Нападающие:

Артём Михеев (13), Максим Лазарев (23), Павел Падакин (81).

Кроме того голкипер Александр Шарыченков решил сменить прежний номер. Теперь он будет играть под номером «39».

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