Экс-тренер «Ак Барса»: в словах Билялетдинова есть геополитический мотив

Бывший тренер «Ак Барса» Ари Мойсанен прокомментировал ситуацию со своим уходом из казанского клуба.

«Не было никакой драмы в отношениях между мной и клубом. После пяти лет в Казани я решил, что с меня хватит. Быть вдали от дома, от семьи на протяжении 10 месяцев очень тяжело: у меня растут сыновья.

Слова Билялетдинова? Я думаю, это была дань уважения российским коллегам, есть какой-то геополитический мотив. Я знаю, сколько я сделал за пять лет.

Пять лет приятных воспоминаний: организация, фанаты, город. Я не знаю, возможно ли оказаться в лучшем месте. Но когда тренер оказывается безработным 10 июля, это не лучшая ситуация", – цитирует Мойсанена Yle.

«Спорт Бизнес Online» напоминает, что на пресс-конференции после победы казанцев в Кубке Гагарина главный тренер Зинэтула Билялетдинов заявил о прогрессе Эмиля Гарипова под руководством Мойсанена: «Вы знаете, я ни в коей мере не хочу сказать, что Мойсанен плохо работал и это не его заслуга. Я могу не назвать – ну и что? Хотите, могу назвать всю команду? Ари работал с ним – это безусловно. А для чего мы его взяли-то? За красивые глаза, что ли? За что мы ему платим деньги? За то, что он должен что-то делать, если он не будет делать, его тут быть не должно. Но знаете, иностранцы любят взять нашу конфетку, завернуть её в обёртку и сказать: «Это я сделал». А я вам не случайно сказал, откуда ноги растут: Сергей Михайлович такую работу сделал… А то, что эту работу довели, так и должно быть. Самое сложное – поставить человека на ноги».