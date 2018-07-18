Источник: защитник «Виннипега» Джейкоб Труба хочет зарплату в $ 7 млн

Известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман в своём «твиттере» сообщил, что защитник «Виннипег Джетс» Джейкоб Труба и руководство клуба на данный момент не пришли к соглашению по новому контракту.

«Клуб даёт игроку зарплату в $ 4 млн, хоккеист хочет $ 7 млн. У сторон осталось 48 часов, чтобы избежать слушаний», — написал Фридман.

Напомним, американский защитник является одним из игроков, обратившихся в арбитраж НХЛ. Заседание по его делу назначено на 20 июля. Игроки могут подписать контракт с их нынешней командой в любое время до вынесения решения арбитром. Как правило, арбитражные контракты рассчитаны на один или два сезона. При этом зарплата игрока, назначенная арбитром, не может быть меньше 85% от суммы предыдущего контракта.

Напомним, что перед сезоном-2016/17 переговоры о контракте затянулись настолько, что Труба пропустил тренировочный лагерь и первые 15 игр регулярного чемпионата, а также просил клуб об обмене. Тем не менее в итоге стороны сошлись на двухлетней сделке со среднегодовой зарплатой $ 3 млн.