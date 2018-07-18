Новички московского «Динамо» определились с игровыми номерами

Новички хоккейного клуба «Динамо» (Москва) определились с игровыми номерами на следующий сезон, информирует официальная группа московского клуба во «ВКонтакте».
Защитники:
Миика Койвисто (52), Андрей Миронов (94);
Нападающие:
Дмитрий Кагарлицкий (9), Патрик Закриссон (19), Евгений Мозер (23), Максим Афиногенов (61), Микс Индрашис (70) и Вадим Шипачёв (87).
Нападающий Тимур Бешаров уступил 23-й номер Мозеру и в сезоне-2018/19 будет выступать под 21-м номером.
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