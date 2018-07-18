Миле: Нижний Новгород – пятый по величине город России, наслышан о доброте людей

Нападающий «Торпедо» Энди Миле рассказал о своих первых впечатлениях от новой команды и Нижнего Новгорода.

«Я нахожусь под большим впечатлением от первых дней в Нижнем! Уже успел прокатиться по городу, увидеть много красивых и приятных мест, где можно проводить своё время. Знаю, что Нижний Новгород – пятый по величине город России, наслышан о доброте и гостеприимстве местных жителей. Уверен, что нам с супругой здесь очень понравится.

Порадовала и атмосфера в новом для меня коллективе. Все ребята – открытые, всегда готовы помочь, отсутствует языковой барьер. На первых порах беру различные советы у Эндрю Кэйлофа, с которым уже знаком по игровой карьере и который прибыл в город чуть раньше.

В общем, с точки зрения адаптации на новом месте сложностей для себя не вижу. Осталось познакомиться с болельщиками «Торпедо» и продемонстрировать им свои лучшие игровые качества. Знаю, что нижегородская арена – очень громкая и атмосферная. Уже не терпится ощутить её поддержку начиная с 28 июля, когда мы сыграем здесь контрольный матч с московским «Динамо». Приглашаю всех на хоккей!» — цитирует Миле пресс-служба клуба.