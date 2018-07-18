В раздевалке «Лады» написано: «Ты здесь, чтобы вернуть команду в КХЛ»

Защитник «Лады» Филипп Метлюк прокомментировал возвращение в родной клуб спустя 13 лет, а также отметил, что перед командой стоит задача снова подняться в КХЛ.

«Здесь практически всё поменялось, много новых людей среди персонала клуба, не говоря уже об игроках. Со всеми познакомились, усердно работаем, чтобы решить поставленную на сезон задачу. Почему решил вернуться? Хочется пожить и поиграть в родном городе, а не наездами, как это было в последние лет 10. Согласился сразу, как только поступило предложение. Да и карьеру хотелось бы завершить там, где начинал.

Мотивирует ли надпись в раздевалке «Ты здесь, чтобы вернуть команду в КХЛ»? Анатолий Емелин сразу же обратил внимание всех хоккеистов на неё. Мы должны приложить все силы, сделать всё, что от нас зависит в спортивном плане, чтобы вернуть команду в КХЛ», — сказал Метлюк в эфире «СПОРТ FM-Тольятти».