Анисимов: на предсезонных турнирах будут опробованы изменения в правилах КХЛ

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал начало предсезонного сбора судей.

«Планируется участие в сборах 79 арбитров. К нам вернулся Евгений Ромасько, к сожалению, уехал Антонин Ержабек. Но мы продолжаем оставаться на связи с ним. Кроме того, посмотрим двух новых главных судей и шестерых лайнсменов, работавших в прошлом сезоне в ВХЛ. По результатам тестов примем решение о заключении с ними контрактов на сезон.

Особенности? Прежде всего они касаются изменений в правилах. Правила КХЛ пишутся в соответствии с правилами ИИХФ, которые меняются и дополняются один раз в четыре года. Сейчас как раз произошли такие изменения. Поэтому будет подготовлена новая презентация, которую мы покажем судьям и обязательно разошлём в команды, как и все методические рекомендации для судей. Все изменения, в том числе касающиеся ужесточения наказания за какое-либо нарушение, мы будем опробовать уже на предсезонных турнирах, поэтому команды должны быть в курсе. У них будет возможность всё изучить до начала чемпионата и, если потребуется, задать вопросы.

Что касается сборов, мы достаточно высоко подняли планку тестов и с каждым новым сезоном поддерживаем её, если нужно – повышаем. Планируется две новые лекции: одна – по правильному питанию, вторая – по психологии. Плюс совместно с психофизиологами будем использовать тренажёр под названием БОС (биологическая обратная связь. — Прим. «Чемпионата»). Одним словом, все новейшие медицинские разработки будут применены на наших сборах», — цитирует Анисимова официальный сайт КХЛ.