Андрей Таратухин и Вячеслав Белов продолжат выступать в составе чемпиона Румынии

Защитник Вячеслав Белов и нападающий Андрей Таратухин, известные по выступлениям за ряд клубов КХЛ, заключили новые контракты с румынским клубом «Чиксереда». В минувшем сезоне они выиграли с ним чемпионат страны.

35-летний Таратухин в 37 матчах регулярного чемпионата сезона-2017/18 набрал 42 (8+34) очка, а в 9 матчах плей-офф забросил 4 шайбы и сделал 7 передач.

35-летний Белов отличился 7 раз и сделал 18 передач в 36 играх гладкого чемпионате, в плей-офф дважды забросил и трижды помог отличиться партнёрам в 9 встречах.

Ранее стало известно о новом контракте ещё одного российского хоккеиста — нападающего Петра Счастливого.