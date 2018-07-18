Прославленный арбитр Юрий Карандин стал почётным вице-президентом ФХР

Известный в прошлом арбитр Юрий Карандин, 22 раза входивший в число лучших судей СССР, назначен на должность почётного вице-президента Федерации хоккея России, информирует официальный сайт ФХР.

«Федерацией хоккея России была утверждена новая должность — почётного вице-президента ФХР — в целях поощрения за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие хоккея и для выражения признательности и благодарности», — говорится в сообщении.

Карандин судил матчи чемпионатов СССР в 1963—1988 годах, обслуживал встречи Олимпийских игр (1972, 1984) и других крупнейших турниров. В 2004 году Карандин был избран в Зал славы отечественного хоккея и Зал славы Международной федерации хоккея (ИИХФ).