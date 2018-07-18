Скопинцев: Крикунов — справедливый мужик, Знарок — мотиватор от бога

Ассистент главного тренера МХК «Крылья Советов» Андрей Скопинцев вспомнил о карьере игрока. Будучи защитником московского «Динамо», Скопинцев дважды выиграл чемпионат России. Сначала под руководством Владимира Крикунова, потом – Олега Знарка.

«Знаменитая победа над «Авангардом» (11:0) в 2005 году? Днём ранее мы омичам по буллитам проиграли, а на следующий день вот такое пиршество устроили. Тогда команда собралась хорошая: дружная, мастеровитая – семьей себя ощущали. С «Авангардом» у нас старые счёты, с Билялетдиновым постоянно в плей-офф на омичей попадали, и они нас обыгрывали. А тут с Крикуновым сломали традицию. После 11:0 мы их дожали, ну следом «Ладу» в финале прошли. Паша Дацюк тогда чудеса творил.

Сезон тот запомнился: локаут, все звёзды из НХЛ приехали, шесть пятёрок в команде, конкуренция будь здоров. Но Крикунов, скажу я вам, справедливый мужик оказался, всё у него по-честному: никто из ребят не обижался, если не играл, все друг за друга бились. Когда «Авангард» прошли, все почувствовали, что нас уже не остановить – камень преткновения убрали с дороги.

Предсезонка у Крикунова? Самая тяжёлая. Грузит прилично. Баллоны его знаменитые круглый год – это нечто! И не только они: зал, тренировки на земле, лёд – постоянно нас нагружал по старой советской системе. Это самая тяжёлая предсезонка в жизни.

2012 год? Начинал сезон у Савченкова в вышке играющим тренером, а под Новый год в «Динамо» все защитники поломались. Савченков звонит: «Завтра будь в Новогорске». Приехал. «Будешь играть в КХЛ, готовься». В итоге сыграл два матча и остался с ними до конца сезона, весь золотой плей-офф с командой прокатался. Знарку, как и Крикунову в 2005-м, удалось тогда дружную команду создать, все друг за дружку бились. Ну и мотиватор, бесспорно, Олег Валерьевич от бога. Не было у него звёзд, но духом команда получилась необычайно сильным», — цитирует Скопинцева официальный сайт МХЛ.