Чтобы исправить ситуацию в «Торпедо», нужно увеличить льготы спонсорам клуба

Увеличение льгот спонсорам спортклубов на 200 млн рублей необходимо для нормализации ситуации в нижегородском ХК «Торпедо», сообщила заместитель министра финансов Нижегородской области Наталья Лобанова.

«Поиск спонсоров без льготы – весьма сложное мероприятие, потому что у всех предприятий уже сформированы финансовые планы на год и дополнительно изыскать средства не получается. Мы вынуждены идти на принятие закона об увеличении льготы на эту сумму», — цитирует Лобанову НИА «Нижний Новгород».

Лобанова представила членам комитета проект изменений в закон «О снижении налоговой ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в 2018 году», внесённый врио губернатора. В нём отмечается, что утвержденная ранее сумма льгот в размере 1,1 млрд рублей является недостаточной для покрытия расходов команд на учебно-тренировочные сборы, участие в выездных спортивных соревнованиях. В связи с этим законопроектом предусматривается увеличение суммы снижения налога на прибыль организаций компаниям, оказавшим финансовые пожертвования, с 1,1 млрд до 1,3 млрд рублей.