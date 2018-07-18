Мирослав Шатан сохранил пост генерального менеджера сборной Словакии, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея Словакии.

43-летний Шатан начал профессиональную карьеру в сезоне-1991/92, а завершил выступления в 2014 году. На счету хоккеиста 1136 матчей в Национальной хоккейной лиге. В Континентальной хоккейной лиге Шатан выступал за московское «Динамо» и «Слован».

Шатан — чемпион словацкой Экстралиги, чемпион мира и самый ценный игрок ЧМ. В составе «Питтсбург Пингвинз» он завоевал Кубок Стэнли в сезоне-2008/09. Шатан был генеральным менеджером сборной Европы на Кубке мира. Команда дошла до финала турнира, где уступила канадцам.