Шафигуллин: «Нефтехимик» — раздражитель, останавливаться нельзя, сразу съедят

Нападающий «Нефтехимика» Булат Шафигуллин поделился ожиданиями от нового сезона.

«Тренировочный лагерь? Тяжело. Нагрузки очень высокие. Но все прекрасно понимают, что без большой работы летом ничего не получится ни осенью, ни зимой, ни весной. Что-то одно отметить не могу. Ещё в июне в молодёжном лагере пахали с утра до вечера — барьеры и лестницы в зале, отягощающие жилеты на льду. Это были самые трудные дни в моей карьере.

Сейчас, может, чуть-чуть полегче — уже начались двусторонние игры. Думаю, когда отправимся на сбор в Финляндию, где запланирована серия матчей, нагрузки станут меньше. Все прекрасно понимают, что нужно только прибавлять. Теперь «Нефтехимик» для многих раздражитель, останавливаться нельзя, сразу съедят», — цитирует Шафигуллина Russia-Hockey.