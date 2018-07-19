Мусин — о Кубке Гагарина: небольшой вклад внёс, но чувства, что я чемпион, нет

Защитник «Сочи» Дамир Мусин оценил минувший сезон, в котором он стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса», не сыграв ни одного матча в плей-офф.

«Весь этот сезон скомканный. Летом лечился, проблемы со спиной с июня начались. В краткие сроки прошёл предсезонку. Без становой тяги, кроссы не бегал. Это всё сказывается, ведь летом база закладывается на весь сезон, чтобы не на два — три месяца хватило, а на весь год. Травма помешала больше всего, затем её последствия. 29 декабря я поехал на выезд и почувствовал, что не могу играть. Спина у меня – проблемное место, до этого ещё в детстве болела. Возможно, строение организма такое, спину неправильно закачал на тренировках или паузу надо было дать в своё время. Как травма прошла, уже плей-офф начинался, обойма была укомплектована, состав сыгран.

Чувствую ли я себя чемпионом? Честно? Нет, я хотел сыграть. Да, есть вклад мой тоже небольшой, я в регулярке играл, помог в плей-офф попасть, но чувства, что я чемпион, нет. Не буду бить себя в грудь этим, кричать, что я выиграл Гагарина. Из кубка пил, эмоции положительные получил, но галочку сам для себя «чемпион КХЛ» не поставил», — цитирует Мусина «Спорт Бизнес Online».