Шафигуллин — о Ковальчуке: таких игроков в мировом хоккее – единицы

Нападающий «Нефтехимика» Булат Шафигуллин прокомментировал тот факт, что был выбран «Лос-Анджелес Кингз» на драфте НХЛ 2018 года.

«Главный шаг в профессиональный хоккей обязан сделать именно в предстоящем сезоне. Надо завоёвывать твёрдое место в основном составе, набирать очки, помогать команде выходить в плей-офф.

Выбор на драфте — это приятный сюрприз. Никаких намёков со стороны «Кингз» вроде бы не было, во всяком случае агент о них не говорил… Да и сам я находился не в Далласе, а в Сочи на Кубке Чёрного моря – в составе молодёжной сборной. Через два года всё может быть, но сейчас все мои мысли о «Нефтехимике». Надо пробиваться и в клубе, и в КХЛ, только затем можно ставить другие задачи. Сейчас моя мечта – Кубок Гагарина. Считаю, надо ставить перед собой максимальную цель.

Ковальчук? Большой мастер. В прошедшем сезоне посчастливилось встретиться с ним на льду в Санкт-Петербурге в матче против СКА. Таких игроков в мировом хоккее – единицы. Любой мечтает сыграть с ним в одной тройке – и в любом клубе», — цитирует Ковальчука Russia-Hockey.