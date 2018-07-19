«Нефтехимик» командировал в ЦСК ВВС девять игроков

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» командировал в клуб ВХЛ ЦСК ВВС девять игроков, информирует официальный сайт нижнекамского клуба.
«Согласно договору о спортивном сотрудничестве, «Нефтехимик» командировал в ЦСК ВВС (Самара), выступающий в чемпионате Высшей хоккейной лиги, девять игроков», — сообщается в заявлении клуба.
Вратарь:
Фёдор Коротаев;
Защитники:
Максим Гусев, Глеб Угаров, Надир Ислямов;
Нападающие:
Арсен Хисамутдинов, Булат Набиуллин, Ислам Хасанов, Тимур Хафизов, Разат Тимиров.
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