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Мусин — о «Сочи»: если проявлю себя и докажу, возможно, вернусь в «Ак Барс»

Мусин — о «Сочи»: если проявлю себя и докажу, возможно, вернусь в «Ак Барс»
Хоккей / КХЛ

Защитник «Сочи» Дамир Мусин прокомментировал переход в новый клуб и оценил возможность вернуться в «Ак Барс».

«Отношусь только положительно к переезду в «Сочи». Новый город, новый клуб, новый вызов. Перемены были нужны – поменять обстановку, вылезти из зоны комфорта. Здесь родные, семья, всё знаешь. А там нужно будет держать яйца в кулаке. Никто не знает про меня, нужно заново все доказывать: через тренировки, товарищеские игры попадать в состав. Я полностью за переход. Не было такого, что отправили, не спросив. Никаких обид нет, что своего воспитанника отправили. Нет разницы в большом хоккее, свой или не свой. Всё нормально. Думаю, хотят посмотреть, как я покажу себя в нетепличных условиях. Если проявлю себя и докажу, может, и вернусь обратно», — цитирует Мусина «Спорт Бизнес Online».

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