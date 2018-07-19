Александр Барабанов стал самым молодым почётным жителем в истории Петергофа

Нападающий СКА Александр Барабанов стал почётным жителем муниципального образования город Петергоф, информирует официальный сайт клуба.

О присвоении форварду этого звания ходатайствовали жители Петергофа. Почётный знак Барабанову вручили 14 июля на торжественной церемонии празднования Дня города. 24-летний хоккеист стал самым молодым почётным жителем города за всю историю.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» СКА.

В минувшем сезоне 24-летний воспитанник клуба забросил 10 шайб и сделал 12 результативных передач в 46 матчах регулярного сезона при показателе полезности «+17». В 13 матчах плей-офф на счету российского форварда 6 (3+3) очков при полезности «+8».

В составе национальной команды Барабанов принял участие в Олимпийских играх 2018 года и чемпионате мира — 2018. На турнире в Корее нападающий набрал 2 (1+1) балла в 6 играх, а в Дании — 8 (4+4) очков в 8 матчах.