Стал известен состав московского «Динамо» на матч с «Витязем»

Стал известен состав московского «Динамо» на матч с подольским «Витязем» в рамках предсезонного Кубка мэра Москвы, информирует официальный «твиттер» бело-голубых. Встреча состоится сегодня, 25 августа, начало — в 16:00 мск.



«Динамо» (Москва):



Бочаров (Ерёменко);

Прибыльский — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Алексеев;

Зайцев — Хиетанен, Закриссон — Бойд — Индрашис;

Койвисто — Алексеев, Брюквин — Мозер — Игумнов;

Казаманов, Ефремов, Злобин — Панкратов — Петунин.



Сегодня в рамках Кубка мэра Москвы состоится ещё один матч: ЦСКА будет мериться силами с московским «Спартаком», начало игры — в 19:15 мск.



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