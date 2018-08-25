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Стал известен состав московского «Динамо» на матч с «Витязем»

Стал известен состав московского «Динамо» на матч с «Витязем»
Хоккей / КХЛ 0

Стал известен состав московского «Динамо» на матч с подольским «Витязем» в рамках предсезонного Кубка мэра Москвы, информирует официальный «твиттер» бело-голубых. Встреча состоится сегодня, 25 августа, начало — в 16:00 мск.

«Динамо» (Москва):

Бочаров (Ерёменко);
Прибыльский — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Алексеев;
Зайцев — Хиетанен, Закриссон — Бойд — Индрашис;
Койвисто — Алексеев, Брюквин — Мозер — Игумнов;
Казаманов, Ефремов, Злобин — Панкратов — Петунин.

Сегодня в рамках Кубка мэра Москвы состоится ещё один матч: ЦСКА будет мериться силами с московским «Спартаком», начало игры — в 19:15 мск.

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