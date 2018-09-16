«Сан-Хосе» готов предложить Карлссону долгосрочный контракт

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон отметил, что клуб собирается предложить защитнику Эрику Карлссону новый контракт. Швед перебрался в команду из штата Калифорния в результате обмена, его нынешний контракт истекает 1 июля 2019 года.

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«Мы не согласились бы на обмен, если бы не знали, что у нас есть ресурсы для заключения дальнейшего контракта. Поэтому я вёл переговоры с представителями «Оттавы» и самим игроком. Ведущим игрокам надо хорошо платить. Они заслуживают этого.



Всё зависит от того, как в клубе обстоят дела с потолком зарплат, какие цели ставит команда, по каким принципам строится её состав. Я и владелец клуба должны сделать так, чтобы игроки хотели играть здесь и помогали друг другу.



Меня не смущает, что в прошлом у Эрика были проблемы со здоровьем. Мы хорошо изучили вопрос относительно заключения долгосрочного контракта. Я считаю, что он только выходит на пик карьеры», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.