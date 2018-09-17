Шубская поздравила Александра Овечкина с днём рождения

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 17 сентября отмечает свой 33-й день рождения. С этим праздником его уже успела поздравить супруга Анастасия.

«Родной мой, по московскому времени твой день уже начался! Я хочу тебе пожелать, самое главное, быть здоровым, счастливым и чтобы каждый новый день приносил тебе только радость! Люблю тебя безмерно! Спасибо тебе за то, что делаешь меня самой счастливой день ото дня! И, конечно, спасибо тебе за сына! Любим тебя», — написала Анастасия на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, пара расписалась в августе 2016 года. 18 августа нынешнего года у пары родился сын. Мальчика назвали Сергеем.

Россиянин помог «Вашингтону» впервые за 43 года существования клуба стать обладателем Кубка Стэнли. В минувшем сезоне форвард получил награды лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ «Морис Ришар Трофи» и самому ценному игроку плей-офф «Конн Смайт Трофи».