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Александр Овечкин посетил матч НФЛ

Александр Овечкин посетил матч НФЛ
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил матч Национальной футбольной лиги, который прошёл в столице США.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Капитан действующего победителя Кубка Стэнли пришёл на игру с участием «Вашингтон Редскинз» и «Индианаполис Колтс».

Фотографию можно посмотреть на странице Александра Овечкина в «Инстаграме».

Видео доступно на странице «Вашингтон Кэпиталз» в «Твиттере».

Сегодня, 17 сентября, российский хоккеист отмечает 33-й день рождения. Овечкин помог «Вашингтону» впервые за 43 года существования клуба стать обладателем Кубка Стэнли. В минувшем сезоне форвард получил награды лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ «Морис Ришар Трофи» и самому ценному игроку плей-офф «Конн Смайт Трофи».

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