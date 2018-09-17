Александр Овечкин посетил матч НФЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил матч Национальной футбольной лиги, который прошёл в столице США.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Капитан действующего победителя Кубка Стэнли пришёл на игру с участием «Вашингтон Редскинз» и «Индианаполис Колтс».
Фотографию можно посмотреть на странице Александра Овечкина в «Инстаграме».
Видео доступно на странице «Вашингтон Кэпиталз» в «Твиттере».
Сегодня, 17 сентября, российский хоккеист отмечает 33-й день рождения. Овечкин помог «Вашингтону» впервые за 43 года существования клуба стать обладателем Кубка Стэнли. В минувшем сезоне форвард получил награды лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ «Морис Ришар Трофи» и самому ценному игроку плей-офф «Конн Смайт Трофи».