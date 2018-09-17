Малкин: хочу выступать на элитном уровне в течение ближайших пяти-шести лет

32-летний нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о целях, которые он ставит перед собой на ближайшие годы.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

«Мне недостаточно трёх Кубков Стэнли, я хочу завоевать ещё парочку трофеев. Ради этой цели мы усиленно работаем в течение каждого года. Не хочется быть просто хорошим парнем, который трижды выигрывал Кубок Стэнли. Я намерен быть лидером, элитным центрфорвардом НХЛ в течение ближайших пяти-шести лет.



Я рад, что «Вашингтон» всё-таки сумел взять Кубок Стэнли, у них отличная команда. Конечно, я огорчён, что мы проиграли «столичным» во втором раунде плей-офф. Думаю, что, если «Питтсбург» обыграл бы «Вашингтон», у нас были бы хорошие шансы на завоевание трофея», — цитирует хоккеиста официальный сайт клуба.