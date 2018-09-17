«Виннипег» подписал двухлетний контракт с Моррисси на $ 6,3 млн

«Виннипег Джетс» согласовал новый контракт с защитником Джошем Моррисси, сообщает официальный сайт канадского клуба.



23-летний хоккеист, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, поставил подпись под двухлетним соглашением, по которому заработает $ 6,3 млн.



«Виннипег» выбрал Моррисси под 13-м номером на драфте 2013 года. Защитник провёл 164 игры в Национальной хоккейной лиге, забросил 13 шайб и отдал 33 результативные передачи. В 16 матчах плей-офф Кубка Стэнли хоккеист набрал 2 (1+1) очка.



В сезоне-2017/18, который стал для Моррисси вторым полноценным в лиге, он забросил 7 шайб и отдал 19 результативных передач.

«Виннипег» добрался до финала Западной конференции, где уступил «Вегас Голден Найтс» со счётом 1-4 в серии.