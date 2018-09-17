Болельщик показал Овечкину татуировку Кубка Стэнли на ягодице

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал свидетелем необычного эпизода во время матча Национальной футбольной лиги.



Российский форвард присутствовал на игре с участием «Вашингтон Редскинз» и «Индианаполис Колтс», и один из местных болельщиков показал ему татуировку с изображением Кубка Стэнли, расположенную на ягодице.

Овечкин помог «Вашингтону» впервые за 43 года существования клуба стать обладателем Кубка Стэнли, в решающей серии турнира столичная команда обыграла «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1. В минувшем сезоне форвард получил награды лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ «Морис Ришар Трофи» и самому ценному игроку плей-офф «Конн Смайт Трофи».



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