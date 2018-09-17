«Авангард» объявил состав на двухматчевую выездную серию

Тренерский штаб «Авангарда» во главе с Бобом Хартли огласил список игроков, которые отправятся в выездное турне, сообщил клуб на своей странице в «Твиттере».



Вратари: Игорь Бобков, Алексей Мурыгин;

Защитники: Максим Березин, Алексей Бондарев, Егор Мартынов, Евгений Медведев, Никита Пивцакин, Вилле Покка, Коди Франсон, Максим Чудинов.

Нападающие: Крис Верстиг, Ансель Галимов, Дэвид Деарне, Денис Зернов, Семён Кошелев, Артём Манукян, Илья Михеев, Александр Пережогин, Кирилл Петров, Никита Самохвалов, Кирилл Семёнов, Андрей Стась, Максим Тальбо, Михаил Фисенко, Сергей Широков, Александр Яремчук.



В ходе выездной серии омичи проведут два матча: с «Барысом» (18 сентября) и «Сибирью» (20 сентября). На данный момент «Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ожидания и реальность. Каким получился старт сезона для клубов Востока Никто не предполагал, что на самом дне окажется «Сибирь».