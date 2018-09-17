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ЦСКА с трудом выиграл у «Адмирала», вырвав победу в овертайме

ЦСКА с трудом выиграл у «Адмирала», вырвав победу в овертайме
Хоккей / КХЛ

ЦСКА встречался с «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла во Владивостоке и закончилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

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После первого периода подопечные Игоря Никитина выигрывали со счётом 2:1. В составе «армейцев» результативными бросками отметились Сергей Калинин и Константин Окулов, на что гости ответили шайбой Владимира Бутузова. Во втором игровом отрезке дальневосточная команда дважды огорчила вратаря московского клуба Илью Сорокина усилиями Сергея Конькова и Константина Глазачева. В третьем периоде гости сумели восстановить равновесие после результативного броска Мэта Робинсона, и для выявления победителя командам пришлось играть овертайм. Судьбу встречи решил точный бросок Никиты Нестерова, реализовавшего большинство.

ЦСКА имеет на своём счету восемь очков после семи матчей, у дружины Сергея Светлова пять очков в семи играх.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2018, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
3 : 4
1:2, 2:0, 0:1, 0:1
ЦСКА
Москва
0:1 – Калинин (Робинсон) – 09:06 (5x5), 1:1 – Бутузов (Угольников, Коньков) – 11:53 (5x5), 1:2 – Окулов (Скотт, Светлаков) – 12:45 (5x5), 2:2 – Коньков (Вихарев, Бутузов) – 24:30 (5x5), 3:2 – Глазачев (Дьяков) – 32:35 (5x5), 3:3 – Робинсон – 52:12 (5x5), 3:4 – Нестеров (Вей) – 61:55 (4x3)
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