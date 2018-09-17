«Спартак» — «Автомобилист»: в основе хозяев выйдет Никита Беспалов

Стали известны составы команд на матч московского «Спартака» и «Автомобилиста» из Екатеринбурга в рамках регулярного чемпионата, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 17 сентября, начало матча — в 19:30 мск.



«Спартак»:



Беспалов (Гудачек);

Кутейкин — Кулик, Лещенко — Максвелл — Хохлачёв;

Гончаров — Дыбленко, Карсумс — Ганзл — Даугавиньш;

Осипов — Калинин, Никонцев — Зубов — Трунёв;

Аляев — Шалагин, Цыплаков — Шашков — Косов.



«Автомобилист»:



Коварж (Сохатский);

Василевский — Трямкин, Крикунов — Кучерявенко — Миловзоров;

Егоршев — Лямин, Доус — Да Коста — Секстон;

Тимашов — Вишневский, Чесалин — Паре — Голышев;

Валитов, Кузнецов, Хрипунов — Попов — Литовченко.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19