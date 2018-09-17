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На «Чемпионате» стартовала продажа билетов на матчи ЦСКА со «Спартаком» и «Сочи»

На «Чемпионате» стартовала продажа билетов на матчи ЦСКА со «Спартаком» и «Сочи»
Хоккей / КХЛ

На «Чемпионате» стартовала продажа билетов на два матча хоккейного клуба ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19.

Вы можете приобрести билеты на игры ХК ЦСКА — ХК «Сочи» и ХК ЦСКА — ХК «Спартак» здесь. Билеты на другие хоккейные матчи и поединки из других видов спорта можно купить здесь.

Команда Игоря Никитина одержала победы в четырёх из семи матчей текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в последней игре одолев «Адмирал» со счётом 4:3 ОТ.

В прошлом сезоне ЦСКА остановился в шаге от победы в Кубке Гагарина, уступив в финальной серии «Ак Барсу» со счётом 1-4.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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