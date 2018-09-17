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Барзал: с приходом Тротца и Ламорелло в «Айлендерс» ужесточили требования

Барзал: с приходом Тротца и Ламорелло в «Айлендерс» ужесточили требования
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал поделился мнением об изменениях в клубе после прихода генерального менеджера Лу Ламорелло и главного тренера Барри Тротца. Форвард отметил, что к хоккеистам стали предъявлять более жёсткие требования.

«Всё немного изменилось. Мы больше внимания уделяем мелочам, ужесточились требования. От нас ждут большего. Не могу сказать, происходит это из-за Лу или Барри. Просто не знаю. Главное, что все работают с полной отдачей и очень внимательно. Чем быстрее эти навыки войдут в нашу жизнь на постоянной основе, тем скорее мы станем хорошей командой», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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