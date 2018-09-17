«Йокерит» — «Трактор»: гости пропустили пять шайб за период, у Нормана хет-трик

Челябинскому «Трактору» не удался второй период встречи с финским «Йокеритом». Команда Германа Титова пропустила пять шайб за 20 минут. Точные броски записали на свой счёт Брайан О`Нилл, Марко Анттила и Йон Норман, оформивший хет-трик.



После четвёртого гола ворота «Трактора» покинул Василий Демченко, заменённый на Александра Судницина.



На данный момент в матче продолжается перерыв перед третьим периодом, счёт 5:0 в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

Посмотреть видео третьей заброшенной шайбы Йона Нормана также можно на официальном сайте КХЛ.



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