Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

В Сан-Хосе разместили огромный щит с приветствием для Эрика Карлссона

В Сан-Хосе разместили огромный щит с приветствием для Эрика Карлссона
Хоккей / НХЛ

В американском городе Сан-Хосе разместили огромный щит с приветствием для Эрика Карлссона. Напомним, защитник недавно перешёл в местную команду «Сан-Хосе Шаркс» в результате крупного обмена с «Оттавой Сенаторз».

Посмотреть фото можно также в «Твиттере».

28-летнего шведа обменяли в «Сан-Хосе Шаркс» на выбор в 1-м раунде драфта 2020 года, выбор во 2-м раунде драфта 2019 года, ещё два условных выбора и четырёх игроков — Криса Тирни, Дилана Демело, Джоша Норриса и Рудолфса Балцерса. Следующий сезон – последний по текущему контракту Карлссона с зарплатой $ 6,5 млн в год.

Карлссон — двукратный обладатель приза «Лучшему защитнику» Национальной хоккейной лиги, он был лидером «Оттавы» по набранным очкам на протяжении пяти последних сезонов.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент