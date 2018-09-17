«Спартак» — «Автомобилист»: Беспалова заменили после трёх пропущенных шайб

Во втором периоде матча московского «Спартака» и «Автомобилиста» из Екатеринбурга в команде гостей произошла замена вратаря. После третьей пропущенной шайбы ворота хозяев покинул вратарь Никита Беспалов, заменённый на Юлиуса Гудачека.



В матче продолжается второй период, счёт — 3:1 в пользу команды Андрея Мартемьянова. Единственный гол «Спартака» записал в свой актив Робин Ганзл, у «Автомобилиста» заброшенными шайбами сумели отметиться Кирилл Лямин, Александр Кучерявенко и Дэн Секстон.

Посмотреть видео третьей пропущенной Беспаловым шайбы можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



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