Фёдор Тютин вошёл в скаутский штаб «Коламбуса»

Экс-защитник «Коламбус Блю Джекетс» Фёдор Тютин вошёл в скаутский штаб клуба, информирует официальный сайт НХЛ.



35-летний Тютин завершил карьеру после сезона-2016/17. В 872 матчах в НХЛ в составе «Коламбуса», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Колорадо Эвеланш» он набрал 264 (55+209) очка и заработал 548 штрафных минут. Тютин провёл восемь сезонов в «Коламбусе» в период с 2008 по 2016 год, набрав 185 (39+146) очков в 553 играх. В истории «Блю Джекетс» среди защитников россиянин занимает первое место по проведённым матчам, голам и очкам, а также второе — по передачам и штрафным минутам (351). Больше него в истории «Коламбуса» матчей провёл только Рик Нэш (674).



Тютин был выбран «Рейнджерс» во втором раунде драфта-2001. Уроженец Ижевска принимал участие в трёх Олимпийских играх в составе сборной России (2006, 2010, 2014), а в 2008 году завоевал золото чемпионата мира.