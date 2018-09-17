«Йокерит» — «Трактор»: Стоу, Кравцов и Глинкин завершили игру с «-3»

Финский «Йокерит» разгромил челябинский «Трактор» в рамках матча регулярного чемпионата, встреча завершилась со счётом 8:0.



Сразу три хоккеиста «Трактора» — Виталий Кравцов, Райан Стоу и Антон Глинкин — завершили игру с показателем полезности «-3». Нападающий «Йокерита» Йон Норман заработал хет-трик, бросив по воротам всего три раза, и закончил встречу с показателем полезности «+5». Ещё у нескольких игроков финского клуба — «+4».

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Во второй 20-минутке исход встречи был решён: хозяева забросили сразу пять безответных шайб. Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Брайан О`Нилл, Марко Анттила и Йон Норман, оформивший хет-трик. После четвёртого гола ворота «Трактора» покинул голкипер Василий Демченко, которого заменил Александр Судницин. В концовке «Трактор» получил ещё три шайбы в свои ворота от Пекки Йормакки, Стива Мозеса и О`Нилла. Итог — 8:0.